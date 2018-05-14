عقد وفد النظام برئاسة بشار الجعفري، يوم الاثنين، اجتماعاً مع الوفد الإيراني برئاسة حسين جابري أنصاري في إطار الجولة التاسعة من محادثات أستانا حول سوريا.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) عن المكتب الصحفي في وزارة الخارجية الكازاخستانية قوله "بدأت في أستانا اليوم محادثات ثنائية وثلاثية في إطار عملية أستانا حول سوريا بمشاركة وفود من الدول الضامنة".

وأشار رئيس المكتب الصحفي في الوزارة أنور جايناكوف إلى أن "الولايات المتحدة امتنعت عن إرسال وفد بصفة مراقب إلى المحادثات لافتا إلى أنه لا يعرف سبب ذلك".

وانطلقت في وقت سابق من يوم الاثنين الجولة التاسعة من محادثات استانا حول سوريا .

وكانت وزارة الخارجية الكازاخستانية أعلنت قبل يومين أن وفود الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران إضافة إلى الحكومة السورية والمعارضة، سيشاركون في اجتماع أستانا 9 حول سوريا، إلى جانب مشاركة وفد الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا ووفد من الأردن في الاجتماع بصفة مراقبين.

واستضافت العاصمة الكازاخستانية أستانا ثمانية اجتماعات بشأن الأزمة في سوريا، كان آخرها في الـ 21 والـ 22 من كانون الأول الماضي.

سيريانيوز