فاز بطل العالم سائق مرسيدس لويس هاميلتون بجائزة إسبانيا الكبرى، المرحلة الخامسة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان التي أقيمت على حلبة كاتالونيا، محققًا فوزه الثاني هذه السنة والثاني تواليًا.

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وأحرز هاميلتون لقب المرحلة الخامسة من البطولة، والتي أقيمت على حلبة كاتالونيا، وقدم عرضاً يظهر عودته بقوة إلى الميدان بعد تفوق فيتل في المراحل الأولى، لكن الألماني اكتفى بالحلول رابعًا للمرة الثانية توالياً أيضاً.



وهيمن هاميلتون بطل العالم أربع مرات، على السباق من البداية مع انطلاقه في المركز الأول، إلى حين عبوره خط النهاية.



ومنح زميله الفنلندي فالتيري بوتاس فريق مرسيدس، ثنائية في السباق على غرار ثنائية الانطلاق بعد تفوقهما في التجارب الرسمية، بينما حل سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن في المركز الثالث.



وحقق هاميلتون الفوز الـ 64 في مسيرته من أصل 213 سباقاً شارك بها، بعدما حقق المركز الأول عند الانطلاق للمرة 74 في مسيرته.



والمفارقة أن فيتل بات يبتعد بعد السباق الخامس، بفارق 17 نقطة عن هاميلتون، وهو الفارق نفسه الذي صنعه الألماني بطل العالم أربع مرات، بعد المراحل الثلاث الأولى من البطولة هذه السنة، إذ توج بالسباقين الأولين في أستراليا والبحرين، قبل أن يؤول السباق الثالث لصالح سائق فريق ريد بول الأسترالي دانيال ريكياردو.



وكان فيتل قادراً على تهديد هاميلتون، لاسيما بعد تمكنه من تجاوز بوتاس عند المنعطف الأول بعد الانطلاق وانتزاع المركز الثاني، إلا أنه أخطأ بقرار الدخول الثاني إلى حظيرة فريقه أثناء وجود افتراضي لسيارة الأمان، ما كلفه مركزين.