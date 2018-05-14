حقق مانشستر سيتي انجازاً تاريخياً غير مسبوق بجمعه 100 نقطة أنهى بها موسمه المظفر في الدوري الإنكليزي الممتاز، وذلك بفوزه الصعب على ساوثمبتون بهدف نظيف في المرحلة الأخيرة.

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وعانى سيتي كثيراً لتسجيل هدف الفوز عبر الدولي البرازيلي غابريال جيسوس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.



ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 100 نقطة، وبات أول فريق يصل هذا الرقم في تاريخ الدوري، والأمر ذاته بالنسبة إلى مدربه الإسباني بيب غوارديولا الذي حقق هذا الانجاز للمرة الأولى في مسيرته التدريبية.



كما أصبح سيتي أول فريق يحقق 32 فوزاً في موسم واحد، وعزّز رقمه القياسي في عدد الأهداف (106).



وحسم سيتي اللقب بفارق 19 نقطة عن أقرب مطارديه جاره وغريمه مانشستر يونايتد، وهو أكبر فارق في عدد النقاط بين البطل والوصيف في تاريخ الدوري الممتاز.