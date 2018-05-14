قال رئيس الوفد الروسي في مفاوضات أستانا-9 ألكسندر لافرينتيف ، يوم الاثنين، أن موسكو لا تعتبر أيا من مناطق تخفيف التوتر في سوريا ملغاة، مشيرا إلى تغييرات تطرأ عليها وفقا لمتطلبات عملية التسوية.

وأوضح المسؤول الروسي، خلال مؤتمر صحفي، "لا نعتقد أن أيا من مناطق تخفيف التوتر انتهى وجودها، فهناك تحول مخطط له في سياق عملية التسوية السلمية".

وجاء كلام لافرينتيف على سؤال صحفي عن مناطق تخفيف التوتر التي سيتم بحث أوضاعها في الجولة الحالية لمفاوضات أستانا، وما إذا كان البحث سيشمل إدلب وجنوب سوريا.

ورجح لافرينتيف أن تصدر الدول الضامنة للهدنة في سوريا، (روسيا وتركيا وإيران)، بيانا مشتركا في ختام جلسات أستانا-9، يتضمن تقييم نتائج عمل أطراف أستانا ورسم خطط مستقبلية.

ونوه لافرينتيف الى أن "اجتماعا لمجموعة العمل بشأن تبادل المعتقلين لدى الطرفين السوريين سيعقد اليوم على هامش مفاوضات الدول الضامنة"، مشيرا إلى أن "قرارات هذه المجموعة سنأخذها في الاعتبار في عملنا".

وانطلقت يوم الأحد اليوم الجولة التاسعة من محادثات استانا حول سوريا .

وكانت وزارة الخارجية الكازاخستانية أعلنت قبل يومين أن وفود الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران إضافة إلى الحكومة السورية والمعارضة، سيشاركون في اجتماع أستانا 9 حول سوريا، إلى جانب مشاركة وفد الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا ووفد من الأردن في الاجتماع بصفة مراقبين.

واستضافت العاصمة الكازاخستانية أستانا ثمانية اجتماعات بشأن الأزمة في سوريا، كان آخرها في الـ 21 والـ 22 من كانون الأول الماضي.