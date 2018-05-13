أطلقت شركة "ياهو" تطبيقا جديدا للدردشة الجماعية يعرف بـ Squirrel والذى يعتبر متاحا على منصة اندرويد، وهو متاح بنظام الدعوات.

وقال موقع GSM الهندي، تحاول شركة "ياهو" التي أصبحت حاليا جزءا من Verizon البقاء داخل السوق ومنافسة الشركات التقنية العملاقة مثل "جوجل" و"مايكروسوفت" و"فيسبوك"، وذلك بعدما تعرضت للكثير من الصدمات خلال الفترة الماضية، إضافة إلى الاختراقات وعدم قدرتها على تأمين بيانات عملائها.

ويتيح التطبيق للمستخدمين تنظيم المجموعات والدردشات بالطريقة التي يريدها المستخدم، كما يتيح مشاركة الملفات المختلفة سواء الصور أو المستندات أو روابط الويب.

ويمكن عبر التطبيق إنشاء ردود فعل مخصصة وإشارات للأشخاص وغرف سرية.

ويتضمن التطبيق بعض خيارات الخصوصية، إذ يمكن إنشاء غرف دردشة خاصة لشخص واحد، وذلك عبر إرسال الرابط إلى ذلك الشخص الذى يريد إضافته إلى الدردشة الجماعية، دون الحاجة لمشاركة جهات الاتصال الخاصة بك مع "ياهو."

سيريانيوز