تقوم شركة "آبل" بإعادة تقييم للعديد من التطبيقات الموجودة على متجرها، والتي تشارك بيانات المستخدمين.

وقال موقع phonearena الهندي، ان "آبل" أخطرت المطورين الذين ترسل تطبيقاتهم الموقع الجغرافي للمستخدم لخوادم خارجية، أن هذه المُمارسة تنتهك شروط استخدام متجر التطبيقات، ولهذا السبب قامت بإزالة التطبيق.

وكانت الشركة الأمريكية تسمح بوجود تلك الميزة طالما أن المستخدم يعطى الموافقة على ذلك، لكنها قررت زيادة القواعد وبدأت بإزالة جميع التطبيقات التي تقوم بإرسال موقع المستخدم الجغرافي لخوادم خارجية دون علمه، وذلك في محاولة لرفع مستوى الحماية والخصوصية.

ولا تمنع شركة "آبل" المطورين من الحصول على الموقع الجغرافي للمستخدم طالما أنهم يقومون بطلب الأذن منه، لكن في نفس الوقت يحتاج المطور لإخطار المستخدم وطلب إذنه عند إرسال هذه البيانات لخوادم خارجية.

وجاءت هذه الخطوة بعد مشاكل "فيسبوك" والتشريعات الجديدة التي وضعتها الحكومة الأمريكية، والتي تجبر الشركات التقنية على حماية خصوصية بيانات المستخدمين.

سيريانيوز