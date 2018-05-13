طورت "مايكروسوفت" امكانية التنقل بين التطبيقات عبر ضغط زري Alt + Tab في نظام ويندوز 10، حيث تتيح خاصية Sets جمع عدة تبويبات بما في ذلك "التطبيقات وصفحات الويب" واستخدام الزرين للتنقل فيما بينهما.

وبحسب موقع tnw الهولندي، فعند الضغط على زرى Alt + Tab معا، يمكن للمستخدم التنقل بين تطبيقات سطح المكتب المفتوحة للاختيار من بينها، إلا أن خاصية Sets الجديدة بنظام ويندوز 10، تتيح للمستخدمين جمع عدة تبويبات بما في ذلك "التطبيقات وصفحات الويب" واستخدام الزرين للتنقل فيما بينهما.

ومن المعروف انه كان يمكن لمستخدمي أنظمة تشغيل ويندوز استخدام زرى Alt + Tabللتنقل بين التطبيقات، وهى الميزة الموجودة في نظام ويندوز منذ القدم.

وتعتبر هذه الميزة مفيدة للغاية عند العمل على مشروع معين، خاصة للطلاب أو الموظفين في الشركات، إذ يمكنهم ربط الصفحات التي يحتاجونها معا والتنقل بينهم بسهولة ويسر بدون تشويش من اي تطبيقات أخرى. ومن المنتظر أن تصبح هذه الميزة الجديدة متاحة ضمن نسخة المعاينة المقبلة، مع إمكانية توفيرها للجميع في تحديث ويندوز 10 الكبير المقبل خلال الخريف.

ويجب ملاحظة أن ميزة Sets تعمل فقط مع متصفح إيدج في الوقت الحالي، لكن من المنتظر أن تدعم العديد من المتصفحات الأخرى من جوجل كروم.

سيريانيوز