اكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم الأحد، بأن بلادها والشركاء الأوروبيين لا يزالون ملتزمين بدعم الاتفاق النووي مع إيران.

وقالت وكالة (رويترز) ان ماي أبلغت روحاني في اتصال هاتفي، بأن على "طهران مواصلة الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق".

وكان روحاني اشار في وقت سابق من يوم الأحد إلى إمكانية استمرار التزام بلاده بالاتفاق النووي بعد الانسحاب الأمريكي منه، في حال ضمان الدول الخمس المتبقية وقوفها إلى جانب طهران ومراعاة مصالحها.

وجاء في نص الاتصال الذي أصدره مكتبها "اتفق كلا الزعيمين على أهمية مواصلة الحوار بين الدولتين وتطلعا إلى اجتماع وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيران في بروكسل يوم الثلاثاء".

وكان زعماء كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أعلنوا التزامهم باستمرار تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني الذي وقع العام 2015 ، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة منه مساء الثلاثاء الماضي.

وكانت إيران قد توصلت مع مجموعة الدول الست (روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا) إلى اتفاقية عام 2015 بشأن تسوية المشكلة النووية الإيرانية وذلك في خطة العمل الشاملة المشتركة.

ويتضمن اتفاق ايران النووي إلغاء العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي ضد إيران بسبب البرنامج النووي وكذلك عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولقاء ذلك تحد طهران من نشاطاتها النووية وتضعها تحت الرقابة الدولية.

سيريانيوز