"وايمو" تكشف عن "تاكسي" بدون سائق للجمهور هذا العام علوم وتكنولوجيا شارك

كشف الرئيس التنفيذي لشركة السيارات ذاتية القيادة Waymo المملوكة لـ"غوغل" جون كرافسيك، عزم الشركة توسيع رحلاتها باستخدام السيارة ذاتية القيادة لتكون متاحة إلى عدد من السكان في غضون بضعة أشهر فقط.

وقامت Waymo باختبار التقنية على الطرق العامة في المنطقة الحضرية من خلال برنامج"early riders". وبحسب كرافسيك فإن خدمة سيارات "وايمو" بدون سائق سوف تكون متاحة للجمهور في مدينة فينكس في وقت لاحق من هذا العام. وبعد أن يحجز الركاب رحلة عبر التطبيق، يقول كرافسيك إن سيارة ستصل إليهم وسترسلهم إلى وجهتهم بدقة فائقة. ويقول المدير التنفيذي إن شركة Waymo تخطط لإقامة شراكات مع شركات أخرى في المنطقة لتنفيذ خططهم. سيريانيوز

2018-05-13 14:24:46 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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