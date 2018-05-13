قرر مجلس الوزراء، يوم الأحد، تشكيل لجان مختصة لإحصاء كل الأضرار التي تعرضت لها المحاصيل الزراعية، ووضع آلية مناسبة لتعويض المزارعين، فضلاً عن موافقته على تعيين نسبة 10 بالمئة من خريجي كل قسم بالمعاهد التقانية الحكومية.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية إن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجان مختصة لإحصاء كل الأضرار التي تعرضت لها المحاصيل الزراعية، بما فيها الخضار والفواكه والتبغ، جراء الأحوال الجوية السائدة، ووضع آلية مناسبة للتعويض على المزارعين، وتقديم كافة أنواع الدعم لهم للاستمرار بنشاطهم الزراعي.

وبذات السياق، وافق المجلس على تعديل توزيع الاقتطاعات التي يتم حسمها من قيمة الأقطان لصالح بعض الجهات العامة، إلى نسب مئوية وذلك بهدف تحقيق العدالة والتوازن في توزيع الاقتطاعات على الجهات المستفيدة وتوفير الموارد المطلوبة لدعم زراعة هذه المادة.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء في التاسع من أيار الجاري، وافقت على خطة وزارة الزراعة الإنتاجية للموسم الصيفي 2017/2018 وذلك في ضوء معدل الهطولات المطرية للموسم الحالي.

وفي مجال التوظيف، وافق المجلس على تعيين نسبة 10 بالمئة من خريجي كل قسم بالمعاهد التقانية الحكومية، الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني، على أن يتم تقييم التجربة لاحقا.

وفي سياق مختلف، ناقش المجلس مشروع قانون يقضي بتسوية أوضاع المقاسم المباعة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من القطاعين العام والخاص بما يحقق مصالح جميع الاطراف ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

وناقشت الحكومة في جلستها السابقة تحضيرات وزارة التربية للعملية الامتحانية في جميع المراحل الدراسية، وكلفت وزارات السياحة والأوقاف والسياحة، بوضع خطة مشتركة لإعادة تأهيل وترميم مدينة حلب القديمة.