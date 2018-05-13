أفادت وزارة الدفاع الروسية, يوم الخميس, ان الوزير سيرغي شويغو اطلع الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا على إجراءات توفير خروج المدنيين من الغوطة الشرقية, بموجب الهدنة التي بدأت منذ الثلاثاء الماضي بأمر من الريس فلاديمير بوتين.

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وذكرت الدفاع الروسية, في بيان لها, نشرته وسائل اعلام روسية, ان شويغو بعث رسالة الى دي ميستورا جاء فيها ان " المركز الروسي للمصالحة ينفذ عملية عاجلة لضمان إجلاء المدنيين والمرضى والمصابين عن الغوطة الشرقية".

وأضافت الرسالة انه "تم الاعلان عن هدنة انسانية يومية في الغوطة بقرار من بوتين لتفادي وقوع الضحايا في صفوف المدنيين".

ويأتي ذلك عقب ساعات على مباحثات اجراها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، حول تطبيق قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة بسوريا.

وتم إعداد ممر إنساني للخروج من الغوطة الشرقية إلى منطقة "مخيم الوافدين" بغية عبور المدنيين بمساعدة جمعية الهلال الأحمر السوري، في وقت اقترحت موسكو فتح ممرات إنسانية من التنف والركبان، بالإضافة إلى تشكيل لجنة دولية لتقييم الوضع الإنساني في الرقة.

ووضعت روسيا الاثنين الماضي هدنة انسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً, بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وافساح المجال لادخال المعونات.

وكانت فصائل معارضة (جيش الاسلام، حركة احرار الشام، فيلق الرحمن) عرضت في رسالة للامم المتحدة اخراج الارهابيين التابعين لـ(جبهة النصرة، القاعدة، داعش، هيئة تحرير الشام) من الغوطة الشرقية خلال 15 من دخول الهدنة حيز التنفيذ.

ولم تحقق الهدنة حتى الان أي نتائج, وسط تبادل أطراف الصراع الاتهامات بخرقها, حيث اتهمت روسيا ومصادر موالية مقاتلي المعارضة بقصف الممر الذي خصصته لخروج المدنيين وعرقلة ايصال المساعدات ومنع خروج المدنيين من الغوطة ، ولكن المعارضة نفت ذلك, متهمة القوات النظامية بشن غارات على الغوطة خلال فترة الهدنة.

وجاءت الهدنة الروسية، بعد مشروع قرار اعتمده مجلس الامن السبت الماضي بالإجماع، ونص على وقف اطلاق النار في سوريا وايصال مساعدات انسانية للمحاصرين وتأمين الإجلاء الطبي.