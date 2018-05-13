بدأ وفد حكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، يوم الأحد، زيارة عمل إلى محافظة دير الزور للاطلاع على الواقع الخدمي والتنموي والاقتصادي في المحافظة، حيث تم إعلان عودة التيار الكهربائي بالكامل الى المدينة.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية ان رئيس الحكومة وجه بإنجاز أعمال الصيانة بأقصى سرعة ممكنة لمشفى أحمد طه هويدي العسكري، ولا سيما في ظل توفر التمويل اللازم من خلال العقد الموقع مع مؤسسة الاسكان العسكري بقيمة 100 مليون ليرة إضافة إلى تأمين جميع الاحتياجات المادية واللوجستية اللازمة.

وأكد المهندس خميس أنه سيتم تكليف وزير الصحة بإرسال فريق فني لصيانة جهاز الطبقي المحوري الموجود في المشفى وتأمين الكوادر البشرية اللازمة لعمل المشفى.

وذكرت الوكالة ان الوفد الحكومي زار محطة كهرباء الطلائع حيث تم اعلان عودة التيار الكهربائي إلى مدينة دير الزور بالكامل بعد انقطاع دام أكثر من ثلاث سنوات.

وعقد خميس والوفد المرافق اجتماعا مع مديري الدوائر الخدمية والفعاليات الأهلية والمنظمات الشعبية تم خلاله بحث واقع المحافظة والخطوات المتخذة من قبل الحكومة لإعادة نبض الحياة إلى دير الزور.

يشار الى ان الحكومة كانت أعلنت عقب كسر الحصار عن المدينة، عن إقامة جسر بري لنقل مختلف المواد الأساسية والغذائية والطبية لدعم الأهالي في دير الزور وتقوم ورشات الخدمات الفنية في المحافظة بإعادة تأهيل الطرق والشوارع الرئيسة في المدينة.

وتمكن الجيش النظامي في أيلول 2017 من كسر حصار دام 3 سنوات لمدينة دير الزور، التي كانت تقبع تحت حصار تنظيم "داعش" منذ 2014.

سيريانيوز