سقط ضحايا، يوم الأحد، بانفجار وقع على أطراف بلدة معرة مصرين بريف ادلب.

وذكرت مصادر معارضة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان عبوة ناسفة بسيارة انفجرت على اطراف معرة مصرين، مما اسفرت عن مقتل شخص واصابة آخرين بجروح.

وتحدثت مصادر اخرى ان الانفجار استهدف عناصر من "جيش النصر"، مما اسفر عن مقتل عنصر وإصابة آخرين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن وقوع التفجير .

وجاء التفجير عقب ساعات على وقوع تفجيرين بعبوة ناسفة وسيارة مفخخة استهدف مدينة اريحا، فضلا عن قصر العدل ومشفى في مدينة ادلب، مما اسفر عن سقوط ضحايا.

وتشهد محافظة ادلب من فترة لأخرى عمليات تفجير بسيارات و دراجات مفخخة ، ما أدى لقتل وجرح العشرات بينهم مقاتلين من المعارضة المسلحة.

كما تشهد المحافظة سلسلة محاولات وعمليات اغتيال على نطاق واسع ، طالت مدنيين ومقاتلين من فصائل إسلامية و معارضة.

وتخضع ادلب، القريبة من الحدود التركية ،تحت سيطرة فصائل معارضة، بما في ذلك المسلحين ذوي الصلة بتنظيم القاعدة الذين يسيطرون على مساحات كبيرة من الأراضي، فيما حققت القوات الحكومية السورية تقدما في جنوب المحافظة.