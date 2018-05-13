قال القيادي في مجلس دير الزور العسكري إسماعيل عبدالله، يوم الأحد، ان قوات "سوريا الديمقراطية" تمكنت من السيطرة على 21 كم، منذ استئناف حملة "عاصفة الجزيرة" ضد تنظيم "داعش"، مضيفاً أن الحملة ستستمر حتى تحرير شرقي نهر الفرات.

واوضح القيادي، في تصريح لوكالة أنباء ( هاوار ) الكردية، ان قوات "قسد" مستمرة في حملة تطهير الحدود السورية العراقية من مسلحي (داعش) بالتنسيق مع الجيش العراقي والتحالف الدولي".

وبيّن عبدالله أنه "منذ استئناف حملة عاصفة الجزيرة في مرحلتها الأخيرة التي انطلقت في الأول من أيار الجاري تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من تطهير أكثر 21 كم على الحدود السورية العراقية من (داعش)".

وتابع أنه "بعد أن وصلت قوات" سوريا الديمقراطية" إلى قرية باغوز تمت محاصرة كافة المناطق التي يسيطر عليها مرتزقة داعش شرقي نهر الفرات".

وتعتبر قرية باغوز ذات أهمية استراتيجية، فالقرية هي البوابة الرئيسية للدخول إلى ناحية هجين آخر نقطة تمركز "داعش" على الحدود السورية العراقية وشرقي نهر الفرات.

وشدد على"استمرارية الحملة العسكرية حتى تحرير كافة المناطق التي سيطر عليها "داعش" شرقي نهر الفرات وعلى الحدود السورية العراقية بشكل كامل".

وتأتي الحملة التي تشنها قوات "قسد" بالتزامن مع شن الجيش النظامي، عمليات قصف ضد من تبقى من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في بادية دير الزور، حيث تمكن من استعادة السيطرة على 1500 كم مربع.

وانطلقت حملة "عاصفة الجزيرة" والتي تشنها قوات "سوريا الديمقراطية" ، المدعومة من التحالف الدولي، للسيطرة على ما تبقى من جيوب تنظيم (داعش) في دير الزور، في الأول من أيار الجاري .

وخسر تنظيم "داعش" في الفترة الأخيرة مساحات واسعة،كانت خاضعة تحت سيطرته في سوريا والعراق، بعد حملات شنها ضده الجيش النظامي المدعوم من روسيا من جهة،والمقاتلين الأكراد المدعومين من التحالف الدولي بقيادة واشنطن من جهة أخرى.