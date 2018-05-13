كشفت صحيفة أمريكية، أن واشنطن تخشى من امكانية اقدام قوات ايرانية، متواجدة في سوريا، على مهاجمة قاعدة "التنف" الأمريكية جنوب سوريا، قرب الحدود مع الأردن والعراق.

وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) في عددها الأخير، أن "أكثر ما يخشاه ساسة واشنطن إقدام التشكيلات المسلحة الموالية لإيران في سوريا على حصار "التنف"وقصفها".

وتؤكد المصادر الأمريكية أن القيادة العسكرية في واشنطن "لا تريد ضرب هذه الجماعات من الجو تفاديا لانخراط أمريكي أعمق في ما تشهده سوريا.

وخلصت الصحيفة، إلى أن احتفاظ واشنطن بالتنف في سوريا، يعد "دليلا واضحا على استعداد الولايات المتحدة لمواجهة المد الإيراني في المنطقة".

وتقع التنف على طريق دمشق بغداد على الحدود مع العراق وعلى مسافة غير بعيدة من الحدود الاردنية.

وتاتي المخاوف الامريكية بعد اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الفترة الأخيرة عزمه سحب القوات الأمريكية من سوريا بعد إلحاق الهزيمة بـ"داعش" هناك، دون تحديد جدول زمني للانسحاب، في تصريحات أثارت جدلا في الأوساط السياسية والعسكرية الأمريكية.

وتتواجد قوات أمريكية في سوريا مهمتها تقديم الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة المعتدلة و مقاتلين أكراد تابعين لقوات سوريا الديمقراطية في معاركهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش ".

يشار الى ان عدد من الدول تعارض الوجود الايراني في سوريا، لاسيما اسرائيل، حيث قصفت فجر الخميس الماضي، ما وصفته بمنشآت البنى التحتية الإيرانية في سوريا ، رداّ على تعرض مواقع عسكرية إسرائيلية في منطقة الجولان المحتلة، إلى قصف بالصواريخ ، قال الجيش الإسرائيلي إن القوات الإيرانية أطلقتها من سوريا، في حين نفت ايران مشاركتها بالهجمات.

سيريانيوز