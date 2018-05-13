لقي ثلاثة أشخاص حتفهم غرقا في إحدى الآبار بقرية صرنا عرامو ناحية صلنفة بمحافظة اللاذقية، كما أصيب ثلاثة آخرين في حالة حرجة .

ونقلت وكالة الأنباء (سانا) عن مدير عام الهيئة العامة لمشفى الحفة رامي عطيرة ،قوله ان "3 جثث وصلت السبت إلى المشفى بعد تعرضهم لحادثة غرق في إحدى الآبار وثلاث حالات اختناق إحداها في حالة حرجة".

وارجع عطيرة يسبب سقوط الضحايا الى "استنشاق عوادم بترولية من أسفل البئر".

ويشهد ريف اللاذقية في السنوات الأخيرة جفافاً وسط مخاوف من الأهالي من نقص مياه الشرب و ري المزروعات الأمر الذي دفع الأهالي في كثير من القرى الاعتماد على الآبار العربية لتعويض نقص المياه.

سيريانيوز