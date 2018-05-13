بدأت يوم الأحد، امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في كافة المحافظات السورية، حيث بلغ عدد المتقدمين أكثر من 281 ألف تلميذ وتلميذة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وقال مدير دائرة الامتحانات في وزارة التربية يونس فاتي، في تصريح لوكالة (سانا)، أن "الوزارة حريصة على عدم ضياع فرصة التعليم على التلاميذ في كل المناطق، حيث اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لسير العملية الامتحانية بالشكل الأمثل".

ووصل عدد التلاميذ المتقدمين لامتحانات هذا العام إلى 281167 موزعين على 2269 مركزاً منهم 277480 تلميذاً وتلميذة في شهادة التعليم الأساسي موزعين على 2215 مركزاً امتحانياً، في حين بلغ عدد تلاميذ الإعدادية الشرعية 3687 موزعين على 54 مركزاً امتحانياً.

وكانت نسبة النجاح في امتحانات التعليم الأساسي للعام 2017 بلغت 65.83%، حيث تقدم لها 270 ألف طالب وطالبة موزعين على 2100 مركز امتحاني في المحافظات في الـ 14 من أيار الماضي وانتهت في الـ 28 من الشهر نفسه.