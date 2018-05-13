أعلنت قاعدة حميميم العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية في سوريا، يوم الاحد، ان استكمال القضاء على تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في ريف دير الزور، يعتمد بشكل أساسي على انسحاب قوات التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الامريكية من سوريا.

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وقال ممثل القاعدة الكسندر ايفانوف، عبر صفحة حميميم على (فيسبوك)، ان القوات الغربية بقيادة واشنطن هي أحد أهم أسباب استمرار تواجد تنظيم "داعش" المتطرف".

وشن الجيش النظامي، منذ أيام، عمليات قصف ضد من تبقى من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في بادية دير الزور، حيث تمكن من استعادة السيطرة على 1500 كم مربع.

وكانت وسائل اعلام رسمية اعلنت ، اواخر الشهر الماضي، ان الجيش النظامي تمكن من السيطرة على 4 قرى شرق نهر الفرات، تلاه اعلان لـ (قوات سوريا الديمقراطية) بأنها طردت قوات الجيش النظامي من تلك القرى .

ويأتي ذلك في وقت تواصل قوات "سوريا الديمقراطية" ، المدعومة من التحالف الدولي، حملتها العسكرية باسم " عاصفة الجزيرة"، للسيطرة على ما تبقى من جيوب تنظيم (داعش) في دير الزور، ، والتي انطلقت في الأول من أيار الجاري .

وتسيطر قوات النظامي حاليا على مدينة دير الزور وكامل الضفة الغربية لنهر الفرات، في حين تنتشر قوات سوريا الديمقراطية على ضفته الشرقية.

وتدعم الولايات المتحدة الأمريكية "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المؤلفة من عدة أديان وأعراق منها العربية والكردية والتركمانية والشركسية و الأرمنية والشيشانية في حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وقادت الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا،حيث اشار التحالف الى استعادة مساحات كبيرة من المناطق التي سيطر عليها التنظيم في سوريا والعراق، فضلا عن تراجع في عدد مقاتليه الى ادنى مستوياته منذ أكثر من سنتين ونصف.