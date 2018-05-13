تتواصل التحضيرات، يوم الأحد، لإجلاء دفعة جديدة من المسلحين مع عائلاتهم من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، باتجاه الشمال السوري.

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وأفادت وكالة الانباء (سانا) "بتجهيز 18 حافلة تقل المئات من المسلحين غير الراغبين بالتسوية وعائلاتهم من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي وإخراجها عبر ممر الرستن لنقلها في وقت لاحق إلى شمال سوريا"..

وكانت الوكالة اشارت في وقت سابق اليوم، الى دخول عدد من الحافلات من حمص باتجاه منطقتي الحولة وتلبيسة لإخراج المسلحين غير الراغبين بالتسوية وعائلاتهم عبر ممر الرستن تمهيدا لنقلهم إلى شمال سوريا .

وخرجت مساء امس السبت، 86 حافلة تقل الدفعة الرابعة من المسلحين وعائلاتهم من ريفي حماة الجنوبي وحمص الشمالي باتجاه شمال سوريا، بعد تسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة .

وبدأ تنفيذ الاتفاق الخاص بريفي حمص وحماه، الخميس قبل الماضي، حيث دخلت الشرطة العسكرية الروسية المنطقة، كما سلمت بعض الفصائل المسلحة أسلحتها الثقيلة والمتوسطة، في إطار الاتفاق الذي أبرم بين الجيش والمسلحين برعاية روسية.

وأكد فصيلا "جيش العزة" و"جبهة تحرير سوريا" ، تمسكهما بـ "القتال" ورفضهما العرض الروسي، كما رفضت "هيئة تحرير الشام" العرض الروسي في وقت سابق ، وأعلنت رفع الجاهزية لـ "القتال".

وكانت البلدات الواقعة في ريف حمص تقع تحت سيطرة عدة تنظيمات مسلحة أبرزها تنظيم "جبهة النصرة".