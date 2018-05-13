واصل الجيش النظامي ، يوم الاحد، استهداف عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، في مناطق جنوب دمشق.

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وذكرت مصادر مؤيدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان قصفاً جوياَ ومدفعياً شنه الجيش النظامي على مواقع لـ"داعش" في مخيم اليرموك واطراف حي التضامن الحجر الاسود جنوب العاصمة.

ويأتي ذلك بعد يومين على اعلان مناطق يلدا وببيلا وبيت سحم جنوب دمشق "خالية من الارهاب"، بعد اخراج اخر دفعة من مسلحي المنطقة باتجاه الشمال السوري.

ويشن الجيش النظامي حملة عسكرية ضد "داعش" منذ أسابيع، في جنوب دمشق لاسيما مخيم اليرموك والحجر الأسود، وسط معارك على عدة محاور، في اطار سعيه لاستعادة كامل العاصمة وتأمين محيطها.

وكان الجيش النظامي سيطر، منذ اسبوع، بشكل كامل على الجزء الجنوبي من حي الحجر الأسود ـ بعدما فصل الحجر عن مخيم اليرموك.

وسبق ان اعلن مصدر عسكري ، منذ أيام، أن وحدات من الجيش استعادت السيطرة على أحياء الماذنية والقدم والعسالي والجورة بريف دمشق الجنوبي.

ويتواجد تنظيم "داعش" بالإضافة إلى تنظيمات مسلحة أخرى في جنوب دمشق في مناطق يحاصرها الجيش النظامي وفصائل فلسطينية أخرى.

ويسيطر تنظيم "داعش" على نحو 80 في المئة من مخيم اليرموك و40 في المئة من الحجر الأسود، فضلاً عن أجزاء من حيي القدم والتضامن.