أفادت صحيفة محلية، أن وفد روسي زار مناطق بمحافظة ادلب، تمهيداً لإقامة نقاط مراقبة عسكرية.

وأضافت صحيفة (الوطن) في عددها الصادر يوم الأحد، ان "الوفد زار قرى أم صهريج وتل مرق، جنوب إدلب وشرق سكة الحديد في ريف إدلب الشرقي، في نية روسية لإقامة نقاط مراقبة عسكرية".

وبحسب الصحيفة، "من المتوقع أن تصبح النقاط الروسية مقابل النقاط التركية في مناطق سيطرة التنظيمات المسلحة الموالية لأنقرة بريف إدلب الشرقي والجنوبي".

وقامت القوات التركية بتثبيت نقطتي مراقبة في منطقة تل الطوقان بريف أبو الظهور ونقطة الصرمان بريف معرة النعمان الشرقي، بالإضافة إلى نقطة عسكرية في منطقة مورك بريف حماة الشمالي، بهدف تطبيق اتفاق "خفض التصعيد" المبرم في محادثات العاصمة الكازاخية أستانا.

وفي سياق متصل، ذكرت الصحيفة أن "وفد عسكريّ تركي دخل إلى مناطق في ريف إدلب الغربي، وذلك بهدف إنشاء نقطة مراقبة جديدة في المنطقة في إطار اتفاق "خفض التصعيد ".

وكانت تركيا أنشأت حتى الآن نحو 10 نقاط مراقبة في مختلف مدن وبلدات الشمال السوري، حيث قالت ان الهدف من ذلك تطبيق اتفاق "خفض التصعيد" في المنطقة.

و ارسلت تركيا مزيد من التعزيزات العسكرية الى الحدود مع ادلب، في حين عارضت الحكومة السورية التوغل التركي، وطالبت بخروجهم "دون شروط"، واعتبرت وجودهم "احتلال وغير شرعي".

وتوصلت الدول الضامنة خلال اجتماع لها في استانا في ايلول الماضي الى اتفاق يقضي الى انشاء 4 مناطق لخفض التوتر بسوريا وهي شمال مدينة حمص، الغوطة الشرقية، وعلى الحدود السورية مع الأردن — في محافظة درعا، وفي محافظة إدلب.

سيريانيوز