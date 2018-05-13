أسفرت الأمطار الغزيرة في محافظة حماه عن انقطاع طريقي مصياف/حمص وناعور/جورين/شطحة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وقال مصدر في قيادة شرطة المحافظة ، في تصريح لوكالة (سانا)، ان "غزارة الامطار تسببت بانقطاع طريق مصياف حمص نتيجة غمر المياه لأجزاء من الطريق في مواقع البياضية إضافة إلى انقطاع طريق ناعور/جورين/شطحة بسبب غمر مياه الأمطار لأقسام من الطريق”.

وأشار المصدر إلى أنه "تم فتح طريق مصياف/الفندارة أمام حركة الآليات الذي كان انقطع نتيجة انزلاق الأتربة والصخور".

وتتأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي ، حيث شهدت عدة محافظات هطول زخات مطرية، ما أدى إلى تشكل السيول والفيضانات بمناطق مختلفة لاسيما في المناطق الغربية والجزيرة.