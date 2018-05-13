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انقطاع طريق مصياف- حمص جراء الأمطار الغزيرة
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الاخبار المحلية
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أسفرت
الأمطار الغزيرة في محافظة حماه عن انقطاع طريقي مصياف/حمص وناعور/جورين/شطحة.
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اضـغـط هـنا
وقال مصدر في
قيادة شرطة المحافظة ، في تصريح لوكالة (سانا)، ان "غزارة الامطار تسببت بانقطاع
طريق مصياف حمص نتيجة غمر المياه لأجزاء من الطريق في مواقع البياضية إضافة إلى
انقطاع طريق ناعور/جورين/شطحة بسبب غمر مياه الأمطار لأقسام من الطريق”.
وأشار المصدر
إلى أنه "تم فتح طريق مصياف/الفندارة أمام حركة الآليات الذي كان انقطع نتيجة
انزلاق الأتربة والصخور".
وتتأثر البلاد
بامتداد لمنخفض جوي ، حيث شهدت عدة محافظات هطول زخات مطرية، ما أدى إلى تشكل
السيول والفيضانات بمناطق مختلفة لاسيما في المناطق الغربية والجزيرة.
سيريانيوز
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2018-05-13 06:53:05
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