باريس سان جيرمان يسقط على ملعبه وموناكو ينتزع المركز الثاني بالدوري الفرنسي اخبار الرياضة شارك

سقط باريس سان جيرمان، المتوج بلقب الدوري، 0-2 أمام ضيفه رين على ملعبه حديقة الأمراء السبت ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الفرنسي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا جاء هدفي المباراة في الشوط الثاني عبر بنيامين بوريجو من ركلة جزاء وأدريان هونو بالدقيقتين 52 و71، ليسقط بي إس جي على ملعبه في الدوري لأول مرة هذا الموسم.



ورفع رين رصيده إلى 57 نقطة ليتمسك بالمركز الخامس وفرص تأهله للدوري الأوروبي الموسم المقبل، بينما تجمد رصيد بي إس جي عند 92 نقطة بعدما نال خسارته الثالثة هذا الموسم، ليسقط أمام جماهيره في احتفالية التتويج بلقب الدوري ووداع لاعب الوسط الإيطالي تياجو موتا الذي أعلن اعتزاله.



كما تراجع أولمبيك ليون للمركز الثالث برصيد 75 نقطة بعدما خسر في مباراة مثيرة أمام مضيفه ستراسبورج بنتيجة 2-3، بعدما كان متأخرًا بهدف ثم تقدم ليون 2-1، ولكنه أنهى اللقاء خاسرا، ليقتنص ستراسبورج ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 38 نقطة في المركز 16، ليضمن البقاء في الدوري.



في المقابل قفز موناكو حامل لقب الموسم الماضي للمركز الثاني برصيد 77 نقطة بعد الفوز على ضيفه سانت إيتيان بهدف سجله فابينيو من ركلة جزاء بالدقيقة 91، ليبقى سانت إيتيان في المركز الثامن برصيد 52 نقطة ليضعف آماله في التأهل ليوروبا ليج.



في المقابل تمسك فريق نيس بالمركز السادس برصيد 54 نقطة بعد فوز عريض على ضيفه كان بنتيجة 4-1، ليبقى منافسه أيضا مهددا بالهبوط بعدما تجمد رصيده عند 37 نقطة في المركز 17.



وفي لقاءات أخرى، فاز إيميان على ميتز 2-0، ونانت على مضيفه آنجيه بنفس النتيجة، وبوردو على تولوز 4-2، وليل على ديجون 2-1، وتعادل مونبيليه مع تروا 1-1. سيريانيوز 2018-05-12 19:17:33 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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