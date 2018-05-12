فشل إنتر ميلان في تحقيق الفوز أمام ضيفه ساسولو،وسفط 1-2 السبت، على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الأسبوع الـ37 من الدوري الإيطالي.

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افتتح ساسولو أهداف المباراة، عن طريق بوليتانو (24)، وأضاف بيراردي الهدف الثاني (72)، وسجل رافينيا هدف إنتر الوحيد (80).



وتجمد رصيد إنتر عند 69 نقطة، بالمركز الخامس، بينما ارتفع رصيد ساسولو إلى 43 نقطة بالمركز الـ11.



هزيمة النيراتزوري، تعني أنه بات قريبًا من مواصلة الغياب عن المشاركة بدوري أبطال أوروبا، حيث يبتعد عن لاتسيو الرابع بفارق نقطتين، علمًا بأن الأخير سيلعب في نفس الجولة الاحدأمام كروتوني.