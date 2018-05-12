ضمن فياريال وريال بيتيس المركزين الخامس والسادس المؤهلين مباشرة الى دور المجموعات في الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، السبت في المرحلة 37 قبل الاخيرة من الدوري الاسباني في كرة القدم، فيما ضمن اتلتيكو مدريد نظريا الوصافة على حساب جاره ريال مدريد.

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وعاد فياريال بنقاط الفوز من ارض ديبورتيفو لاكورونيا 4-2، فيما تعادل ريال بيتيس في دربي اندلسي مع ضيفه اشبيلية 2-2، فرفعا رصيدهما الى 60 نقطة مقابل 55 لاشبيلية.



وبعد أن حسمت المقاعد الأربعة المؤهلة الى دوري الأبطال لبرشلونة البطل واتلتيكو مدريد وريال مدريد وفالنسيا، وهوية الفرق الثلاثة الهابطة الى الدرجة الثانية وهي ملقة ولاس بالماس ولا كورونيا، كان الصراع على بطاقتين من أصل ثلاث مؤهلة الى "يوروبا ليغ" بعد أن ضمن ريال بيتيس الأولى دون حسم مشاركته في دور المجموعات أو من الدور التمهيدي الثاني.



ونجح اشبيلية الذي بلغ هذا الموسم ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، بخطف بطاقة التأهل الى الدور التمهيدي الثاني في يوروبا ليغ، مستفيدا من خسارة خيتافي الثامن امام اتلتيكو مدريد صفر-1.



وكان اشبيلية يحاول تحقيق فوزه الثالث تواليا ومواصلة انتفاضته بقيادة مدربه الجديد-القديم خواكين كاباروس الذي خرج منتصرا من مباراتيه الأوليين ضد سوسييداد وريال مدريد.



وضمن اتلتيكو مركز الوصافة منطقيا امام جاره ريال مدريد الذي يستضيف في وقت لاحق سلتا فيغو، فيما يحل برشلونة على ليفانتي الاحد. وبحال حلوله وصيفا ستكون اول مرة يتفوق اتلتيكو على ريال منذ احرازه اللقب في 2014.



ولتخطي اتلتيكو، يحتاج ريال الى الفوز على سلتا فيغو ومضيفه فياريال في اخر مرحلتين، وخسارة اتلتيكو مدريد امام ضيفه ايبار في الجولة الاخيرة.