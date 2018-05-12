أفادت وسائل إعلامية فرنسية يوم السبت عن "سقوط قتيلين اثنين أحدهما المنفذ لعملية الطعن في العاصمة الفرنسية باريس وعدد من الجرحى.

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وشهدت فرنسا في الاونة الاخيرة حوادث امنية كحادثة دهس سيارة لاحدى المطاعم شرق العاصمة الفرنسية باريس في اب عام 2016.

وتكررت حوادث الدهس في فرنسا وبريطانيا وألمانيا وألمانيا، في حين كان أبرزها حادثة دهس في نيس الفرنسية 2016، أودت بحياة حوالي 85 شخصاً وإصابة 150 آخرين.

وتعيش فرنسا حالة من التأهب الأمني بعد وقوع هجمات واعتداءات في الأشهر الماضية, ادت لوقوع ضحايا.