أصيبت امرأة بجروح، يوم السبت، جراء سقوط قذيفة صاروخية على منازل المواطنين في حي المطار في محافظة درعا.

وأفادت وكالة (سانا) الرسمية، أن قذيفة صاروخية سقطت على الأحياء السكنية في حي المطار ما تسبب بإصابة امرأة في العقد الرابع من العمر ووقوع أضرار مادية بالمكان.

وقال مدير المشفى الوطني بدرعا الدكتور بسام الحريري أن "المشفى استقبل عصر اليوم سيدة تعانى من إصابة في البطن نتيجة شظايا قذيفة ويتم تقديم الاسعافات اللازمة لها ".

وكان أصيب أمس الأول رجل وامرأة عجوز جراء سقوط قذائف على حيي الضاحية ودرعا المحطة ما تسبب أيضا بوقوع أضرار مادية.

وتعرضت مناطق بدرعا وريفها في الفترة الأخيرة لانفجارات وسقوط قذائف متفجرة بشكل متكرر، أسفرت عن سقوط ضحايا.