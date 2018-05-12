أصيب، يوم السبت، شخصين اثنين جراء انفجار عبوة ناسفة في بلدة كفرشمس في درعا.

وأفادت معلومات متطابقة من مصادر عدة، أن عبوة ناسفة انفجرت قرب مبنى المجلس المحلي في بلدة كفرشمس ما تسبب باصابة شخصين اثنين من المدنيين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن.

وتعرضت مناطق بدرعا وريفها في الفترة الاخيرة لانفجارات وسقوط قذائف متفجرة بشكل متكرر، اسفرت عن سقوط ضحايا.

سيريانيوز