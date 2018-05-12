أفادت مصادر اعلامية السبت أنه "سقط قتلى وجرحى بتفجير سيارة مفخخة استهدف ​قصر العدل​ و​مستشفى​ في مدينة ادلب.

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واشارت المصادر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ان الانفجار مدينة إدلب أدى لخروج مشفى المحافظة عن الخدمة", لافتة الى ان سقوط 9 قتلى واكثر من 18 جريحا في التفجير.

وأفادت مصادر معارضة في 7 الجاري، أن عبوة ناسفة سقطت بالقرب من مستشفى جواد في مدينة الدانا بريف ادلب الشمالي ما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن وقوع التفجير .

وسقط قتلى وجرحى في 3 أيار الجاري ، نتيجة وقوع انفجارين بسيارة مفخخة وعبوة ناسفة في ريف ادلب الشمالي.

وتشهد محافظة ادلب من فترة لأخرى عمليات تفجير بسيارات و دراجات مفخخة ، ما أدى لقتل وجرح العشرات بينهم مقاتلين من المعارضة المسلحة.

كما تشهد المحافظة سلسلة محاولات وعمليات اغتيال على نطاق واسع ، طالت مدنيين ومقاتلين من فصائل إسلامية و معارضة.

وتخضع ادلب، القريبة من الحدود التركية ،تحت سيطرة فصائل معارضة، بما في ذلك المسلحين ذوي الصلة بتنظيم القاعدة الذين يسيطرون على مساحات كبيرة من الأراضي، فيما حققت القوات الحكومية السورية تقدما في جنوب المحافظة.