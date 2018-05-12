الذهب يواصل ارتفاعه.. ويسجل 16600 ليرة الاخبار المحلية شارك

ارتفع، يوم السبت، سعر الذهب مجدداً ليسجل 16600ليرة سورية للغرام الواحد من عيار 21 قيراط.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق سعر غرام الـ21 قيراط بـ16600 ليرة للمبيع، وبـ16500 ليرة للشراء. كما حددت الجمعية سعر غرام الـ18 قيراط بـ14229 ليرة للمبيع، و14129 ليرة للشراء. وكان سعر الذهب سجل في اليومين الماضيين 16500 ليرة سورية لغرام الـ21 قيراط. سيريانيوز

2018-05-12 12:59:30 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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