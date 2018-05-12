هبط هامبورغ العريق للمرة الأولى في تاريخه الى الدرجة الثانية وحسم هوفنهايم وبوروسيا دورتموند المركزين الثالث والرابع المؤهلين الى دوري أبطال أوروبا على حساب باير ليفركوزن، السبت في المرحلة 34 الأخيرة من الدوري الالماني في كرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وكان هامبورغ وصيف القاع وحامل لقب الدوري 6 مرات، والذي لم يغب عن الدرجة الأولى منذ عام 1963، يأمل في تفادي الهبوط وخوض مباراة فاصلة مع ثالث الدرجة الثانية، بيد ان فوزه على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-1 في مباراة توقفت لدقائق في ثوانيها الاخيرة بسبب رمي جماهيره قنابل داخلية داخل ارض الملعب، لم يكن كافيا في ظل فوز فولفسبورغ السادس عشر على ضيفه كولن الاخير (4-1) والهابط سابقا.



وهبط كولن (22 نقطة) وهامبورغ (31) الى الدرجة الثانية، فيما يخوض فولفسبورغ (33 نقطة) مواجهة فاصلة مع هولستاين كييل.



وفي معركة التأهل الى أوروبا، لم يكن فوز باير ليفركوزن كافيا على ضيفه هانوفر (3-2)، اذ اخفق بفارق الاهداف امام هوفنهايم الفائز في مباراة مفصلية على ضيفه بوروسيا دورتموند 3-1.



وتساوت الاندية الثلاثة مع 55 نقطة، ليرافق هوفنهايم ودورتموند البطل بايرن ميونيخ ووصيفه شالكه الى دوري الابطال، فيما بلغ ليفركوزن دور المجموعات من الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" ولايبزيغ الدور التمهيدي الثاني من المسابقة القارية الرديفة.



ويتوقع ان تتوقف ساعة ملعب فولكسبارك شتايدون التي كانت تشير بفخر الى الفترة التي أمضاها هامبورغ، بطل اوروبا 1983، في البوندسليغا لمدة 55 عاما من دون انقطاع، منذ تأسيس الدوري بحلته الحالية عام 1963.



أمام 57 الف متفرج، افتتح ارون هانت التسجيل لهامبورغ (11 من ركلة جزاء) ثم عادل السويسري يوسيب درميتش (28) لمونشنغلادباخ. وفي الشوط الثاني، استعاد لويس هولتبي التقدم لهامبورغ (63) الذي اكمل المباراة بعشرة لاعبين لطرد الاميركي بوبي شو وود (71).



وتوقفت المباراة في ثوانيها الاخيرة وذلك لنحو ربع ساعة بعدما قام جمهور هامبورغ برمي قنابل دخانية الى ارض الملعب.



وفي المباراة الثانية، تقدم فولفسبورغ باكرا عن طريق الفرنسي جوشوا غيلافوغي (1) وعادل كولن عبر يوناش هكتور (32). لكن فولفسبورغ حسم المواجهة بثلاثية في الشوط الثاني، عبر البلجيكي ديفوك أوريجي (54) وروبين كنوتشي (71) والكرواتي يوسيب بريكالو (90).



وضمن هوفنهايم بطاقة أوروبية في المسابقة الام بفوزه الثمين على ضيفه دورتموند 3-1 امام 30 الف متفرج على ملعب راين نيكر ارينا.



ورفع بايرن ميونيخ درع الدوري للمرة السادسة تواليا والـ28 في تاريخه بعد خسارته أمام ضيفه شتوتغارت 1-4 على ملعب اليانز أرينا وامام 75 الف متفرج، فأنهى الموسم بفارق 21 نقطة عن شالكه.



وانهى لايبزيغ وصيف الموسم الماضي الدوري الحالي، بفوز ساحق على مضيفه هرتا برلين 6-2 .