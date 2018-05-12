تمكنت السلطات التركية من إلقاء القبض على لاجئ سوري قتل إمرأة سورية وابنتها بعد عدة أشهر على وقوع الجريمة.

وأفادت صحيفة (صباح) التركية، أن تاريخ الجريمة يعود إلى" 29 آب عام 2017 في مدينة مرسين التركية".

وأضافت أن السلطات التركية "عجزت في ذلك الوقت وبعد أن عثر على جثتي الأم السورية وإبنتها من الوصول إلى القاتل، إلا أن السلطات لم تغلق القضية".

و تبين من التحريات أنه "شاب لاجئ وهو من أقارب الضحيتين، وأنه كان على علاقة بالفتاة الضحية وخاف من أن تصل تلك العلاقة إلى زوجته فقام بقتلها هي وأمها في منزلهما ولاذ بالفرار".

وسبق أن ألقت السلطات التركية القبض على لاجئين سوريين لارتكابهم جرائم مختلفة كالسرقات و القتل و التسلل عبر الحدود ومخالفات أخرى.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في تركيا مليونين و957 ألفًا، و454، بحسب أرقام المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية.

سيريانيوز