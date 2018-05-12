ريال مدريد يستعيد التوازن بسداسية بيضاء بشباك سلتا فيغو بالدوري الاسباني اخبار الرياضة شارك

استعاد ريال مدريد توازنه سريعاً بعد خسارته الأربعاء الماضي من مضيفه إشبيليه (3-2)، وأمطر شباك ضيفه سلتا فيغو بستة أهداف دون رد السبت ضمن المرحلة 37 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وسيطر الريال على أحداث اللقاء تماماً موجهاً رسالة تحذير قوية إلى ليفربول منافسه في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيقام يوم السبت السادس والعشرين من الشهر الحالي.



وافتتح التسجيل أفضل لاعبي المباراة على الإطلاق الويلزي غاريث بايل في الدقيقة 13 قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 30، وبعدها بدقيقتين فقط أحرز إيسكو الهدف الثالث.



وجاء الرابع عن طريق الدولي المغربي أشرف حكيمي في الدقيقة 52، فيما تكفل سيرخيو غوميز مدافع سلتا بإحراز الهدف الخامس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 74، واختتم الدولي الألماني توني كروس مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس في الدقيقة 81.



والفوز هو الثاني والعشرين لريال مدريد في الليغا هذا الموسم مقابل 9 تعادلات وستة هزائم فعزز الفريق الملكي موقعه في المركز الثالث برصيد 75 نقطة بفارق 3 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني وخمس نقاط عن فالنسيا الرابع. سيريانيوز 2018-05-12 19:28:04 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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