المصري صلاح أفضل لاعب في صفوف فريقه ليفربول لموسم 1017-2018 اخبار الرياضة شارك

اختير النجم المصري محمد صلاح كأفضل لاعب في صفوف فريقه ليفربول خلال موسم 2017-2018.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وتوّج "الفرعون" المصري بعديد الجوائز الفردية خلال الموسم الحالي الذي سيختتمه فريقه ليفربول بمواجهة ريال مدريد الإسباني في نهائي أمجد الكؤوس الأوروبية، دوري أبطال أوروبا، يوم 26 أيار الجاري.



وحصل صلاح على لقب "اللاعب الأفضل" بالإجماع إذ تسيّد تصويت الأحباء فضلاً عن نيله ثقة ورضا زملائه في الفريق الإنكليزي الذين اختاروه نجم الموسم دون منازع أيضاً وهو تتويج مضاعف يؤكد قيمة وتوهّج النجم العربي في أقوى الدوريات الأوروبية.



ويعدّ هذا الموسم الأروع في تاريخ أيقونة "الحمر" إذ تمكّن المهاجم الفذّ من التربّع على عرش هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز، قبل مرحلة من نهاية المسابقة المحلية، برصيد 31 هدفاً متقدماً على نجم إنكلترا هاري كاين الذي يحلّ ثانياً برصيد 28 هدفاً.



ووقّع صلاح إلى حد الآن 43 هدفاً في 50 مباراة خاضها مع ليفربول بجميع المسابقات خلال الموسم الجاري.



وشهد حفل تتويج المتألقين في نادي ليفربول إسناد جائزة أفضل لاعب صاعد لترينت ألكسندر أرنولد كما اختير هدف أليكس أوكسلايد تشامبرلاين في مرمى مانشستر سيتي كأفضل هدف للـ"ريدز" في الموسم الحالي. سيريانيوز 2018-05-12 08:30:09 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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