فشل مرسيليا في انتزاع المركز الثاني ولو بشكل موقت بعد تعادله مع مضيفه غانغان 3-3 في افتتاح المرحلة السابعة والثلاثين قبل الاخيرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

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ورفع مرسيليا رصيده الى 74 نقطة، وبقي متخلفا بفارق نقطة عن ليون الثاني الذي يلعب السبت في ضيافة ستراسبورغ، وبفارق الاهداف عن موناكو الثالث وحامل اللقب الذي يستضيف سانت اتيان.



وتقدم مرسيليا بهدفين مبكرين في الشوط الاول فالير جرمان (2) وفلوريان توفان (14) قبل ان يقلص غانغان الفارق في الدقائق الاخيرة عن طريق كليمان غرينييه (42).



وفي مستهل الشوط الثاني، حصل غانغان على ركلة جزاء احتسبت اثر لمسة يد على الارجنتيني لوكاس اوكامبوس نفذها غرينييه بنجاح مدركا التعادل (52).



وارتكب حارس مرسيليا ستيف مانداندا خطأ قاتلا كلفه بطاقة حمراء وركلة جزاء ترجمها جيمي بريان الى هدف التقدم 3-2 (70)، لكن مرسيليا تمكن من ادراك التعادل والخروج بنقطة رغم النقص العددي بفضل توفان نفسه (81).