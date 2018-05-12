سقط قتلى في صفوف المدنيين، يوم السبت، جراء قصف شنه طيران التحالف الدولي، في ريف الحسكة.

وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان طيران التحالف شن قصفاً على قرية الحمادي بريف الحسكة الجنوبي، مما اسفر عن مقتل 8 مدنيين، بينهم أطفال.

ووقعت حادثة مماثلة، مطلع الشهر الجاري، حيث سقط عشرات القتلى والجرحى، في صفوف المدنيين، جراء قصف شنه طيران التحالف الدولي على ريف الحسكة.

وترفض الحكومة السورية عمليات التحالف ضد "داعش" بسوريا, وتصف تدخله بأنه "غير شرعي"، كما توجه اتهامات متكررة له بارتكابه مجازر بحق المدنيين خلال عملياته ومحاربة من يكافح الإرهاب وتدمير البنى التحتية .

ويواجه التحالف اتهامات من قبل منظمات دولية باستهداف المدنيين والبنى التحتية خلال عملياته ضد "داعش" في سوريا.

وأقر التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، اواخر اذار الماضي، بمقتل 855 مدنيا على الأقل في سوريا والعراق منذ بدء عملياته العسكرية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في عام 2014.