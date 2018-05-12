أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، يوم السبت، عن مشاركة جميع الأطراف المدعوة للقاء أستانا المزمع عقده ي 14 و15 من الشهر الحالي.

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وأشارت الوزارة، في بيان لها، نشرته وسائل اعلام، الى ان "وفود من الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران ستشارك في لقاء استانا، إضافة إلى الحكومة السورية والمعارضة السورية المسلحة".

وأضاف البيان أن "وفد الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا ووفدا من الأردن، سيشاركان في الاجتماع بصفة مراقبين".

وسيترأس الوفد الروسي ألكسندر لافرينتيف، مبعوث الرئيس الروسي الخاص بالتسوية السورية، فيما سيأتي الوفد التركي برئاسة سيدات أونال نائب وزير الخارجية، والوفد الإيراني برئاسة حسين جابري أنصاري مساعد وزير الخارجية.

وتعتزم الدول الضامنة ،عشية انطلاق الجولة، إجراء سلسلة مشاورات ثنائية وثلاثية على مستوى الخبراء.

وكانت محادثات استانا8، عقدت في 21 و22 كانون الاول الماضي, حيث تضمن البيان الختامي اتفاق الدول الضامنة (روسيا- تركيا- ايران)على تشكيل مجموعتي عمل حول المعتقلين والمفقودين وتبادل الجثث وازالة الألغام من المناطق التاريخية في سوريا.