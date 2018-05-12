أوقف الاتحاد التركي لكرة القدم أبرز اللاعبين المحليين أردا توران المعار من نادي برشلونة إلى باشاك شهير، 16 مباراة على خلفية اعتدائه على حكم في الدقائق الأخيرة من مباراة لفريقه ضمن الدوري المحلي.

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وتشمل العقوبة القاسية التي فرضت على اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، الايقاف عشر مباريات بسبب مهاجمة الحكم المساعد، وثلاث مباريات بسبب توجيه إهانات له، وثلاث مباريات بسبب توجيه تهديدات.



وأوضح الاتحاد التركي في بيان صادر عقب اجتماع للجنة التأديبية التابعة له، أن توران "أوقف لما مجموعه 16 مباراة"، وفرضت بحقه غرامة مالية تبلغ قيمتها 39 ألف ليرة تركية (9,200 دولار أميركي).



وبحسب وسائل الاعلام التركية، تعد عقوبة الايقاف هذه الأقسى التي تفرض على لاعب في المسابقات المحلية.



ووقعت الحادثة خلال المباراة التي أقيمت في الرابع من أيار بين باشاك شهير وسيفاسبور. وكان الأول الذي ينافس على لقب الدوري هذا الموسم، متقدما فيها بنتيجة 1-صفر، قبل أن يتلقى هدفاً في اللحظات الأخيرة، لتنتهي المباراة بالتعادل، ما يضعف فرصه بإحراز اللقب.



وأظهرت لقطات مصورة للمباراة، توران وهو يحتج على قرار للحكم المساعد، ويقوم بالصراخ في وجهه ودفعه بيديه. ورفع الحكم الأساسي البطاقة الحمراء مباشرة في وجه توران الذي غادر أرض الملعب غاضباً.



ويعد توران الذي عرف بطباعه الحادة، من أبرز الأسماء في التاريخ الحديث للكرة التركية. نشأ في غلطة سراي، وانتقل منه في صيف العام 2011 إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، ومنه إلى برشلونة في صيف 2015.



وفي كانون الثاني الماضي، عاد إلى تركيا معاراً من النادي الكاتالوني حيث لم يتمكن من فرض نفسه في التشكيلة، إلى باشاك شهير. ويعد الأخير، ومقره مدينة اسطنبول، من مفاجآت الدوري التركي هذا الموسم، إذ نافس بشكل جدي على اللقب، إلا أن تعادله في المباراة الأخيرة جعله يبتعد في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر غلطة سراي.