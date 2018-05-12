فقد الاسباني رافايل نادال لقب بطل دورة مدريد الدولية لكرة المضرب، رابع دورات الماسترز للالف نقطة، والمركز الاول في التصنيف العالمي بخروجه من ربع النهائي بعد خسارته امام النمسوي دومينيك تييم الخامس 5-7 و3-6.

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ومني نادال باول هزيمة على الارض الترابية منذ عام وتحديدا منذ تتويجه باللقب العاشر (رقم قياسي) في بطولة رولان غاروس، ثاني بطولات الغراند سلام الاربع الكبرى.



وحقق "الماتادور" الذي توج مؤخرا في كل من دورتي مونتي كارلو وبرشلونة للمرة الحادية عشرة في مسيرته، 21 فوزا متتاليا على الملاعب المفضلة لديه، ورقما قياسا في عدد المجموعات المتتالية بفوزه في 50 مجموعة بفارق مجموعة واحدة عن الاميركي جون ماكنرو (49 مجموعة على الارض الصلبة عام 1984)، لكنه خسر اول مجموعتين.



وسيخسر نادال ايضا المركز الاول عالميا لصالح السويسري روجيه فيدرر في تصنيف الاثنين المقبل، لكن الفرصة سانحة امامه لاستعادته بعد اسبوع في حال تتويجه في دورة روما حيث خسر العام الماضي في ربع النهائي امام تييم بالذات.



وثأر النمسوي الموهوب (24 عاما) لخسارته في نهائي العام الماضي في مدريد، وايضا لخسارته المذلة امامه في مونتي كارلو (صفر-6 و2-6)، ليصبح اول لاعب يهزم نادال على الارض الترابية بعد استعادة الاخير مستواه السابق العام الماضي وعودته الى الصف الاول بين الكبار.



وفقد نادال ارساله في الشوط السابع من المجموعة الاولى (3-4)، ثم استغل خطأ مزدوجا لتييم ليعادله، وما لبث ان فقد ارساله في الشوط التالي بفعل الاخطاء المباشرة على غير عادته (29 مقابل 28 للنمسوي)، وخسر المجموعة الاولى.



وفي الثانية، تكرر المشهد تقريبا فبعد ان تقدم تييم 3-1، عادل نادال 3-3 قبل ان يخسر ارساله ويحسم النمسوي المجموعة والمباراة بفضل 22 ضربة رابحة باليد اليمنى.



ويلتقي تييم في نصف النهائي مع الجنوب افريقي كيفن اندرسون السادس والفائز على الصربي دوشان لايوفيتش 7-6 (7-3) و3-6 و6-3.