تتواصل، يوم السبت، التحضيرات لإخراج دفعة رابعة من المسلحين مع عائلاتهم من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، باتجاه الشمال السوري.

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وذكرت وكالة الانباء (سانا) أنه " تم دخول عدد من الحافلات من طريق حمص-تلبيسة إلى الرستن لإخراج الدفعة الرابعة من المسلحين غير الراغبين بالتسوية وعائلاتهم من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي إلى شمال سوريا".

وتم، أمس الجمعة، اخراج حافلة تقل الدفعة الثالثة من المسلحين مع عائلاتهم من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي إلى شمال سوريا.

وبدأ تنفيذ الاتفاق الخاص بريفي حمص وحماه، الخميس قبل الماضي، حيث دخلت الشرطة العسكرية الروسية المنطقة، كما سلمت بعض الفصائل المسلحة أسلحتها الثقيلة والمتوسطة، في إطار الاتفاق الذي أبرم بين الجيش والمسلحين برعاية روسية.

وأكد فصيلا "جيش العزة" و"جبهة تحرير سوريا" ، تمسكهما بـ "القتال" ورفضهما العرض الروسي، كما رفضت "هيئة تحرير الشام" العرض الروسي في وقت سابق ، وأعلنت رفع الجاهزية لـ "القتال".

وكانت البلدات الواقعة في ريف حمص تقع تحت سيطرة عدة تنظيمات مسلحة أبرزها تنظيم "جبهة النصرة".