أعلنت قاعدة حميميم العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية في سوريا، يوم السبت، أن تنظيم "جبهة النصرة" يعزز قدراته الدفاعية في مناطق سيطرته بمحافظة ادلب، خشية وقوع هجوم عسكري محتمل.

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وذكرت القاعدة، عبر صفحتها على موقع (فيسبوك)، ان بيانات مصورة ومكتوبة أظهرت قيام مقاتلين من "النصرة" في مقاطعة إدلب برفع تحصينات دفاعية في مناطق سيطرتهم تحسباً للهجوم العسكري المحتمل للقضاء على التنظيم المتشدد في البلاد".

واعربت القاعدة عن "الامل" بأن يقوم تنظيم "النصرة" بحل تواجده في المنطقة بطريقة سلمية بدلاً من اختيار المواجهة العسكرية والتي ستكون كارثية على المنطقة المذكورة وفقاً للتعهدات التي قطعتها موسكو بالقضاء على التنظيم المتطرف خلال هذا العام."

وجرت مؤخراً مناقشات روسية تركية حول إدلب ، وكيفية التعامل معها حالياً ومستقبلياً، فيما اعلنت قاعدة حميميم ان القضاء على "النصرة" بادلب سيكون قبل نهاية العام الجاري.

وتخضع ادلب، القريبة من الحدود التركية ،تحت سيطرة فصائل معارضة، بما في ذلك المسلحين ذوي الصلة بتنظيم القاعدة الذين يسيطرون على مساحات كبيرة من الأراضي، فيما حققت القوات الحكومية السورية تقدما في جنوب المحافظة.