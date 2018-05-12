أعلن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت، أن بلاده نصحت الإدارة الأمريكية بإبقاء قواتها في الأراضي السورية، مشدداَ على عملية انتقال سياسي في البلاد.

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وأوضح بيرت، في حديث لصحيفة (الشرق الاوسط)، ان "لندن نصحت إدارة الرئيس دونالد ترمب أن تبقى منخرطة ونشطة» عسكرياً وسياسياً في سوريا لحل الجذور التي أدت إلى ظهور «داعش» وهزيمة التنظيم، والرد الأميركي كان إيجابياً".

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الفترة الأخيرة عزمه سحب القوات الأمريكية من سوريا بعد إلحاق الهزيمة بـ"داعش" هناك، دون تحديد جدول زمني للانسحاب، في تصريحات أثارت جدلا في الأوساط السياسية والعسكرية الأمريكية.

وتتواجد قوات أمريكية في سوريا مهمتها تقديم الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة المعتدلة و مقاتلين أكراد تابعين لقوات سوريا الديمقراطية في معاركهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش ".

من جهة اخرى، أشاد الوزير البريطاني "بالانخراط الإيجابي في العملية السياسية من قِبل «هيئة التفاوض »، قائلاً إنه من «غير الواقعي الاعتقاد أن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه وكأن شيئاً لم يحصل في السنوات السبع الماضية".

وأضاف"نريد عملية انتقال سياسي تنقل سوريا من الصراع الذي هي فيه، ومن رئيس أفعاله تضمنت الحرب ضد شعبه، إلى شيء حيث الشعب السوري يعود إلى بلاده، وحاجات الإصلاح ومستقبل مستقر تؤخذ بالاعتبار".

وأجرى رئيس "هيئة التفاوض" المعارضة نصر الحريري ، يوم الاربعاء، مباحثات في لندن، مع الجانب البريطاني، حول الجهود المشتركة لإنهاء الصراع في سوريا.

وعن التصعيد العسكري الايراني – العسكري بسوريا، أكد بيرت أن لندن «تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن أرضها وحدودها وتدين الهجمات الإيرانية على الجولان" ، داعياً إيران إلى «ضبط النفس وتجنب التصعيد العسكري».

وكانت السلطات البريطانية دانت منذ ايام الهجمات التي شنتها إيران من سوريا على مواقع عسكرية إسرائيلية، مطالبة موسكو باستغلال نفوذها في سوريا لمنع أي هجمات أخرى.

وتعرضت فجر الخميس، مواقع عسكرية إسرائيلية في منطقة الجولان المحتلة، إلى قصف بالصواريخ ، قال الجيش الإسرائيلي إن القوات الإيرانية أطلقتها من سوريا، في حين نفت ايران مشاركتها بالهجمات.

وردت اسرائيل على إطلاق صواريخ من الأراضي السورية ، حيث قصفت ما وصفته بمنشآت البنى التحتية الإيرانية في سوريا ومواقع عسكرية للنظام السوري، مشيرة الى انها دمرت اغلب البنى التحتية الايرانية خلال الضربات.

وتداولت مصادر اعلامية أنباء بأن "فيلق القدس" الإيراني شن من سوريا، فجر الخميس، ضربات على مجمعات عسكرية إسرائيلية، في وقت تحدث الجيش الاسرائيلي بأن قاسم سليماني قائد الفيلق هو من قاد العملية.