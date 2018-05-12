واصل الجيش النظامي ، يوم السبت، حملته العسكرية ضد تنظيم "داعش" ، وسط اندلاع معارك على عدة محاور في جنوب دمشق.

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وذكرت مصادر مؤيدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان قصفاً شنه طيران الجيش النظامي على الحجر الاسود ومخيم اليرموك

واشارت المصادر الى حدوث معارك بين النظامي ومقاتلي "داعش" في الحجر الاسود.

من جهتهاـ اعلن "الاعلام الحربي" ان الجيش واصل عملياته جنوب دمشق وسيطر على عدد من كتل الابنية من ضمنها "مركز التطوير التربوي" شمال الحجر الاسود بعد معارك مع "داعش".

بدورها، قالت مصادر معارضة ان قصف جوي روسي طال مخيم اليرموك وحي الحجر الأسود جنوب دمشق.

ولفتت المصادر الى معارك بين "داعش" والجيش النظامي على جبهات مخيم اليرموك والتضامن والحجر الأسود، وسط قصف طال المناطق.

ويأتي ذلك بعد يوم على اعلان مناطق يلدا وببيلا وبيت سحم جنوب دمشق "خالية من الارهاب"، بعد اخراج اخر دفعة من مسلحي المنطقة باتجاه الشمال السوري.

ويشن الجيش النظامي حملة عسكرية ضد "داعش" منذ نحو ثلاثة أسابيع، في جنوب دمشق لاسيما مخيم اليرموك والحجر الأسود، وسط معارك على عدة محاور، في اطار سعيه لاستعادة كامل العاصمة وتأمين محيطها.

وكان الجيش النظامي سيطر، منذ اسبوع، بشكل كامل على الجزء الجنوبي من حي الحجر الأسود ـ بعدما فصل الحجر عن مخيم اليرموك.

وسبق ان اعلن مصدر عسكري ، منذ أيام، أن وحدات من الجيش استعادت السيطرة على أحياء الماذنية والقدم والعسالي والجورة بريف دمشق الجنوبي.

ويتواجد تنظيم "داعش" بالإضافة إلى تنظيمات مسلحة أخرى في جنوب دمشق في مناطق يحاصرها الجيش النظامي وفصائل فلسطينية أخرى.

ويسيطر تنظيم "داعش" على نحو 80 في المئة من مخيم اليرموك و40 في المئة من الحجر الأسود، فضلاً عن أجزاء من حيي القدم والتضامن.