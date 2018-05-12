سقط ضحايا، يوم السبت، جراء انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة الرقة، الخاضعة تحت سيطرة المقاتلين الاكراد.

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وذكرت مصادر معارضة ونشطاء، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان الانفجار وقع امام مركز البريد في مدينة الرقة، مما اسفر عن سقوط ضحايا.

من جهته، أفاد مصدر في قوى الداخلي بالرقة لوكالة أنباء (هاوار) الكردية، ان "سيارة مفخخة انفجرت في دوار الساعة وسط مدينة الرقة".

ولم تتبن أي جهة حتى الان مسؤوليتها عن هذا التفجير.

وكانت الرقة تحت سيطرة "داعش" بأكملها, منذ عام 2014، قبل ان يتم استعادتها في 2017 من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة.