لقي شصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون بجروح يوم الجمعة نتيجة انفجار عبوة ناسفة في حي المعادي بمدينة حلب.

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ونقلت وكالة سانا عن مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب قوله إن "عبوة ناسفة زرعتها التنظيمات الإرهابية في أحد المنازل قبيل اندحارها من حي المعادي انفجرت ما أسفر عن استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 3 آخرين بجروح".

وأصيب في 4 الجاري 3 مدنيين بجروح ووقعت أضرار مادية بالممتلكات نتيجة سقوط قذيفة صاروخية في حي الشهباء بمدينة حلب.

وتتعرض عدة احياء في مدينة حلب, والخاضعة لسيطرة النظام, لسقوط قذائف بين فترة وأخرى، تؤدي لسقوط ضحايا وحدوث اضرار مادية.