دخلت ، يوم الجمعة، وحدات من قوى الأمن الداخلي إلى بلدات بيت سحم ويلدا وببيلا جنوب دمشق ورفعت العلم السوري بعد إعلانها خالية من الإرهاب والمظاهر المسلحة وسط تجمع الآلاف من الأهالي.

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ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن قائد شرطة ريف دمشق عصام الحلاج ،قوله من مبنى ناحية ببيلا بعد رفع علم الجمهورية العربية السورية على ساريته بأن "إعادة الأمن والاستقرار إلى البلدات الثلاث تعد إنجازا جديدا للجيش الذي خلص الأهالي فيها من الارهاب ".

وبيّن الحلاج أنه "منذ اللحظة الأولى لإعلان البلدات خالية من الإرهاب تم تمشيط المنطقة تمهيدا لدخول الوحدات الشرطية وقوات من حفظ الأمن والنظام واليوم ندخل إلى هذه البلدات لنمارس مهامنا الملقاة على عاتقنا في تسيير الدوريات على مدار الساعة بما يحفظ امن المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة ويبث الطمأنينة لدى المواطنين الذين عانوا من الإرهاب ".

وأشارت الوكالة إلى أنه في بلدة بيت سحم أنه تم رفع العلم الوطني على مبنى مجلس البلدة بالتزامن مع ترديد النشيد الوطني وأداء التحية العسكرية من قبل ضباط وصف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي وذلك وسط تجمع المئات من أهالي البلدة.

وكانت وكالة (سانا) ذكرت في 5 أيار الجاري، أن مناطق يلدا وببيلا وبيت سحم جنوب دمشق أصبحت "خالية من الإرهاب"، بعد إخراج آخر دفعة من مسلحي المنطقة باتجاه الشمال السوري.

وتم التوصل إلى اتفاق يقضي بإخراج من يرغب من المسلحين مع عائلاتهم من بلدات ببيلا وبيت سحم ويلدا فيما تتم تسوية أوضاع الراغبين بالبقاء بعد تسليم أسلحتهم ومن ثم عودة مؤسسات الدولة إلى البلدات وتقديم الخدمات للمواطنين بعد إخراج المسلحين منها.