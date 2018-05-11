سقط ضحايا، يوم الجمعة، جراء سقوط قذائف صاروخية ورصاص متفجر في أحياء الزاهرة القديمة والزاهرة الجديدة و التضامن ودف الشوك في دمشق.

وأفادت معلومات متطابقة من عدة مصادر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) استهدف منازل الأهالي ومحيط جامع الزبير في حي التضامن بالقذائف الصاروخية ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى و الجرحى وخسائر مادية في الممتلكات.

وأضافت أن شخصا واحدا لقي حتفه وأصيب آخرون بقذائف صاروخية سقطت على منازل الأهالي و مقابل جامع الحسين في حي دف الشوك.

وتابعت أن تنظيم "داعش" استهدف منازل المدنيين و جامع الرضا و جامع أبو أيوب الأنصاري أثناء خروج المصلين من صلاة الجمعة بالرصاص المتفجر في حيي الزاهرة الجديدة والزاهرة القديمة ما أدى لسقوط جرحى و أضرار بالممتلكات المادية.

ويأتي ذلك بعد يومين على سقوط قذائف على الطوابق العليا من برج دمشق و حيي دف الشوك و التضامن في العاصمة دمشق، مما أدى إلى سقوط ضحايا .

وكانت العاصمة شهدت هدوء بعد عودة مناطق الغوطة الشرقية لسيطرة الجيش النظامي، إلا أنه ومع بدء معركة جنوب دمشق ضد "داعش" تعرضت مناطق الزاهرة والميدان للاستهداف بالقذائف والرصاص المتفجر القادمة من مخيم اليرموك والحجر الأسود.

سيريانيوز