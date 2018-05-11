أفادت صحيفة (إزفيستيا) الروسية يوم الجمعة، نقلاً عن مساعد كبير في الكرملين أن "روسيا لا تجري محادثات مع الحكومة السورية لإمدادها بصواريخ إس-300 أرض جو المتطورة ولا تعتقد أنها ضرورية"، في تحول في موقف موسكو على ما يبدو.

ونقلت الصحيفة عن فلاديمير كوجين مساعد الرئيس فلاديمير بوتين الذي يشرف على المساعدات العسكرية الروسية للدول الأخرى، قوله في عند سؤاله عن احتمال تزويد سوريا بصواريخ إس-300 "في الوقت الراهن نحن لا نتحدث عن أي عمليات تسليم لأنظمة (دفاع جوي) حديثة "، مضيفاً أن "الجيش السوري لديه بالفعل كل ما يحتاجه".

وجاءت تصريحات فلاديمير كوجين مساعد الرئيس فلاديمير بوتين الذي يشرف على المساعدات العسكرية الروسية للدول الأخرى، في أعقاب زيارة قام بها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لموسكو .

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، في نيسان الماضي، أنها تدرس إمكانية تسليم سوريا صواريخ "إس 300" على خلفية هذا الهجوم الغربي .

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حينها أن الضربات أعفت روسيا من أي التزام أخلاقي يمنعها من تسليم الصواريخ، ونقلت صحيفة "كوميرسانت" عن مصادر عسكرية لم تسمها القول أن عمليات التسليم قد تبدأ قريبا.

لكن تصريحات كوجين التي أدلى بها بعد محادثات نتنياهو مع بوتين في موسكو تشير إلى أن ضغوط رئيس الوزراء الإسرائيلي آتت ثمارها في الوقت الحالي على الأقل.

من جهته، قللّ الكرملين من فكرة تراجعه عن مسألة الصواريخ أو أن أي قرار مرتبط بزيارة نتنياهو.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف عند سؤاله عن الأمر "لم يتم الإعلان عن إمدادات (صواريخ إس-300) على هذا النحو ".

وتابع "لكننا قلنا بعد الضربات (الغربية على سوريا) إن روسيا بالطبع تحتفظ بحقها في القيام بأي شيء تعتبره ضروريا ".

ويشار إلى أن منظومة "اس 300" هي منظومة الصواريخ المضادة للجو المتوسطة المدى والمخصصة لحماية المواقع والمؤسسات الصناعية والإدارية والقواعد العسكرية ومراكز القيادة من ضربات وسائل الهجوم الجوي الفضائي للعدو.

سيريانيوز