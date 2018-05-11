قال المتحدث باسم الرئاسة الروسي دميتري بيسكوف، الجمعة، أن الكرملين لا يعلق على تصريحات مساعدة الرئيس الروسي فلاديمير كوجين أن روسيا لا تخطط لتزويد سوريا بمنظومات "إس-300"، مضيفا أن ربط هذه التصريحات بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى موسكو أمر غير صحيح.

وأضاف بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة (سبوتنيك) الروسية "لا أود التعليق عن تصريحات كوجين. في الواقع، كوجين هو الشخص، الذي يشرف على أنشطة لجنة التعاون العسكري — التقني، لذلك أنا لا أدرك هنا ما يجب التعليق عليه. كل شيء قيل بوضوح ".

وأوضح بيسكوف "لا يتم الإعلان عن مثل هذه التصديرات. ولكن بالطبع، بعد الضربات، روسيا تملك الحق في القيام بكل ما تراه ضروريا ".

وأشار بيسكوف إلى أن "ربط تصريحات ممثل الكرملين بالزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى موسكو أمر غير صحيح، لأن المقابلة أجريت قبل الزيارة ".

وكان كوجين قد صرح لصحيفة (إيزفيستيا) في وقت سابق، عن عدم إجراء مفاوضات حول تزويد سوريا بمنظومات الدفاع الجوي اس 300 ، مشيراً إلى أن قوات الجيش السوري تملك "كل ما يلزم".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد زار موسكو، يوم 9 أيار الجاري، وأجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبحث الجانبان الوضع في سوريا، بما في ذلك الضربات الجوية الإسرائيلية، بالإضافة إلى نمو التوتر بين تل أبيب وطهران.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في نيسان الماضي، أنها تدرس إمكانية تسليم سوريا صواريخ "إس 300" على خلفية هذا الهجوم الغربي .

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حينها أن الضربات أعفت روسيا من أي التزام أخلاقي يمنعها من تسليم الصواريخ، ونقلت صحيفة "كوميرسانت" عن مصادر عسكرية لم تسمها القول أن عمليات التسليم قد تبدأ قريبا.

ويشار إلى أن منظومة "اس 300" هي منظومة الصواريخ المضادة للجو المتوسطة المدى والمخصصة لحماية المواقع والمؤسسات الصناعية والإدارية والقواعد العسكرية ومراكز القيادة من ضربات وسائل الهجوم الجوي الفضائي للعدو.

سيريانيوز