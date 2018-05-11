أعلن رئيس "هيئة التفاوض" المعارضة نصر الحريري، ان ايران تتخذ 8 خطوات من اجل تعزيز وجودها في سوريا، مشيرا الى ان المسألة السورية ليست مسألة محلية بل إقليمية وأكثر ودولية وأكثر.

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واوضح الحريري، في تصريح لصحيفة (الشرق الاوسط)، نشر اليوم الجمعة، أن "إيران قامت بـ8 إجراءات لتثبيت بقائها في سوريا، وهي عرقلة الحل السياسي، و تجنيس ميليشيات والسيطرة على ممتلكات، و جلب عشرات آلاف الميليشيات الأجانب، و السيطرة على القرار، و بناء قواعد عسكرية إيرانية، و إقامة مستودعات ومصانع أسلحة، و إبرام عقود اقتصادية لثروات استراتيجية، و تجييش وتعبئة طائفية".

وتلعب ايران دورا سياسيا وعسكريا مهما في الازمة السورية, فهي احد الدول الضامنة في محادثات استانا التي تضم ايضا روسيا وتركيا, كما تدعم النظام بشكل كبير عسكريا.

وقلل الحريري من "أهمية نتائج العمليات العسكرية على الحل السياسي"، قائلاً: «في عام 2013 كانت المعارضة تسيطر على 70 في المائة من الأراضي، ولم يتحقق الحل السياسي، والآن يسيطر النظام على 60 في المائة من الأراضي السورية، ولم يتحقق الحل السياسي. الحرب في سوريا ليست بين النظام والمعارضة".

واعتبر الحريري ان المسألة السورية "ليست مسألة محلية بل إقليمية وأكثر ودولية وأكثر، لذلك فإن تحقيق النظام مكاسب عسكرية لا يعني أن القضايا الأساسية حُلَّت".

وتتعثر الجهود الدولية للتوسط في اتفاق سلام بين النظام السوري والمعارضة ، بسبب تباين مواقف القوى المعنية في الصراع.